bis 18. September) Auftaktgegner der deutschen Nationalmannschaft, muss ohne NBA-Profi Frank Ntilikina (24) um die Medaillen kämpfen. Der Point Guard von den Dallas Mavericks kann wegen Schmerzen nicht an der EuroBasket teilnehmen, das gab der Verband FFBB am Freitag bekannt. Welche Verletzung Ntilikina plagt, wurde nicht mitgeteilt.

Ntilikina hat mit Frankreich bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 Silber und bei der WM in China 2019 Bronze geholt. Les Bleus treffen am 1. September in Köln auf die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB).

