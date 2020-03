Basketball: EuroLeague auf unbestimmte Zeit ausgesetzt

Dies teilten die Veranstalter mit. Wenig später gab Real Madrid bekannt, dass ein Spieler positiv getestet wurde. Die Mannschaft befinde sich in Quarantäne.

Das Duell von Alba Berlin am Donnerstag bei ZSKA Moskau wurde ebenso abgesagt wie der Auftritt von Bayern München bei Khimki Moskau am Freitag. Es sei aktuell "unmöglich, die Regelmäßigkeit der Wettbewerbe aufrechtzuerhalten und die Gesundheit und Sicherheit der Teilnehmer und Fans zu gewährleisten", hieß es in einem Statement. Auch der EuroCup wurde vorerst beendet.

Die Vertreter der Basketball-Bundesliga kommen am heutigen Donnerstag in Stuttgart zusammen, um über ein Vorgehen zu beraten. Zuvor hatte schon der Basketball-Weltverband FIBA angekündigt, alle Wettbewerbe bis auf Weiteres zu stoppen. Gleiches gilt für die US-Profiliga NBA, die einen Coronafall hat. Laut Medienberichten handelt es sich bei dem positiv getesteten Profi von Utah Jazz um den Franzosen Rudy Gobert.