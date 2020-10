"Bitte weckt mich nicht auf", scherzte der Italiener Trinchieri nach dem Prestigesieg: "In der ersten Hälfte haben wir den Ball zwar besser bewegt, aber in solchen Spielen kann man nicht perfekt sein. Das einzige was zählt ist der Sieg."

Seit der bitteren Auftaktniederlage in der europäischen Königsklasse gegen Armani Mailand (79:81 n.V.) gelangen dem Bundesligisten ausschließlich Siege. Zeit zum Ausruhen bleibt nicht: Schon am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) steht das zweite Gruppenspiel im BBL-Pokal beim Syntainics MBC in Weißenfels an.