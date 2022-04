Die Frankfurter unterlagen am Sonntag trotz einer starken Schlussphase bei Brose Bamberg mit 72:75 (37:50) und kassierten die dritte Niederlage in Folge. Der Tabellenletzte aus Hessen liegt bei noch sieben ausstehenden Spielen sechs Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Bamberg hingegen hält mit dem 13. Saisonsieg den Anschluss an die Play-off-Plätze.

Die Löwen Braunschweig feierten derweil einen Kantersieg. Die Niedersachsen setzten sich gegen den Tabellenachten BG Göttingen mit 101:64 (55:31) durch und verschafften sich etwas Luft im Kampf um den Klassenerhalt. Allein im zweiten Viertel erzielten die Braunschweiger 34 Punkte. Außerdem bezwang s. Oliver Würzburg die Niners Chemnitz mit 81:71 (43:39).

