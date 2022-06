Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, erhält der 2,03 Meter große Forward einen Vertrag bis 2023. Der 23-Jährige spielt seit seiner Kindheit in Ulm, in der BBL kam er bislang 66-mal zum Einsatz.

"Es ist ein besonderer Schritt für mich. Ich verlasse meine Komfortzone, will mich sportlich und menschlich weiterentwickeln ? Hamburg ist dafür genau der richtige Standort, sagte Philipps.

