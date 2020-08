Basketball: Hamburg Towers holen Forward Brase

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers holt Forward Hans Brase von Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg in die Hansestadt. Das teilte der Verein am Dienstag mit. Der 26 Jahre alte Deutsch-Amerikaner hatte in der vergangenen Saison im Schnitt 3,5 Punkte und 1,7 Rebounds gesammelt. "Er ist ein Spieler, der immer das Beste fürs Team erreichen will und hart arbeitet", sagte Trainer Pedro Calles...

Ludwigsburg verpflichtete Yorman Polas Bartolo als Ersatz. Der 34-Jährige kommt von den Frankfurt Skyliners und erhält einen Einjahresvertrag. Der Deutsch-Kubaner war 2018 und 2019 zum besten Verteidiger der Bundesliga gewählt worden.

