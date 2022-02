Bundestrainer Gordon Herbert nominierte zum Start des Vorbereitungslehrgangs in Frankfurt Robin Christen und Max DiLeo (beide Hamburg Towers) nach.

Die Nationalmannschaft tritt am Freitag (13.30 Uhr) zunächst in Tel Aviv gegen den Tabellenführer an, drei Tage später geht es dann in Heidelberg (19.30 Uhr/beide MagentaSport) zur Sache. "Wir sind hier zusammengekommen, um Spiele zu gewinnen. Wir sind hier, um uns für den World Cup im nächsten Jahr zu qualifizieren. Das ist unser erstes Ziel", sagte Herbert am Sonntagabend.

Deutschland liegt in seiner WM-Qualifikationsgruppe D nach zwei von sechs Spieltagen auf Rang drei. Das Auftaktspiel gegen Estland (66:69) hatte das Herbert-Team verloren, ehe in Polen (72:69) ein knapper Sieg gelang. Drei Nationen pro Staffel bleiben nach der ersten Gruppenphase im Rennen um ein Ticket für die WM 2023. Diese bilden mit drei Mannschaften aus der Gruppe C mit Europameister Slowenien eine neue Gruppe, dann muss wieder mindestens Rang drei her.

