Basketball: Jasikevicius folgt in Barcelona auf Pesic

Die Katalanen verpflichteten den Litauer Sarunas Jasikevicius (44) für die kommenden drei Jahre, dies gab der Klub am Donnerstag bekannt. Zuvor hatte der zweimalige EuroLeague-Sieger nach der Finalniederlage beim Endturnier der spanischen Liga ACB gegen Saski Baskonia Vitoria die Trennung von Pesic (70) verkündet.

Pesic hat in seiner erfolgreichen Trainerkarriere unter anderem den Europameistertitel mit Deutschland 1993 sowie fünf Meistertitel mit Alba Berlin und Bayern München vorzuweisen. In seiner zweiten Amtszeit in Barcelona seit Februar 2018 feierte Pesic zwei Pokalsiege.

