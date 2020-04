Basketball: LA Lakers zahlen Staatshilfen zurück

Die Los Angeles Lakers haben 4,6 Millionen Dollar (4,2 Millionen Euro) US-Staatshilfen für Klein-Unternehmen zurückgezahlt. Der weltweit beliebte Basketball-Klub, dessen Wert zuletzt mit 4,4 Milliarden Dollar (4 Milliarden Euro) angegeben wurde, erklärte am Montag, er sei zwar zum Bezug der Hilfszahlung berechtigt gewesen. Allerdings verzichte er angesichts der Not wirklicher Klein-Unternehmer...

