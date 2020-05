Basketball: Ludwigsburg holt Myers für Finalturnier

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben ihre zweite Nachverpflichtung für das Finalturnier der Basketball-Bundesliga getätigt. US-Guard Teyvon Myers, zuletzt für die Giessen 46ers aktiv, wird das Team beim dreiwöchigen Event (6. bis 28. Juni) verstärken. Dies gab der Klub am Montag bekannt. Zuvor hatte Ludwigsburg bereits Spielmacher Zamal Nixon unter Vertrag genommen.Insgesamt kann jedes der zehn...

Insgesamt kann jedes der zehn Teams bei Bedarf bis zu zwei Spieler nachverpflichten. Bei den Riesen soll das neue Duo Konstantin Konga, Khadeen Carrington und Tanner Leissner ersetzen, die beim Turnier nicht zur Verfügung stehen. Ludwigsburg steigt am 7. Juni (20.30 Uhr/MagentaSport) mit seinem Auftaktspiel gegen Rasta Vechta in München in den Wettbewerb ein.

