Im schwäbischen Derby gegen ratiopharm Ulm siegte Ludwigsburg am Samstag 74:61 (33:27) und setzte sich mit zwei Pluspunkten Vorsprung vor die Münchner, die allerdings zwei Spiele weniger absolviert haben. Spitzenreiter sind die Telekom baskets Bonn.

Für Ludwigsburg geht es bereits am Mittwoch in Spiel zwei der "best of three"-Viertelfinalserie in der Champions League gegen Universitatea Cluj-Napoca weiter. Das erste Spiel hatten die Schwaben in Rumänien mit drei Punkten Differenz verloren. Am 16. April kommt der FC Bayern zum Liga-Topspiel nach Ludwigsburg.

