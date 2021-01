Das gab die National Collegiate Athletic Association (NCAA) am Montag bekannt. Normalerweise wird bei der "March Madness" bis zum Final Four landesweit gespielt. Im vergangenen Frühjahr war das Turnier ausgefallen.

Die meisten der insgesamt 67 Partien sollen in der Hauptstadt Indianapolis ausgetragen werden. Die anderen Spielorte sind Bloomington und West Lafayette. Der Großteil der Teams wird laut NCAA in Hotels unter Einhaltung von Abstandsregeln wohnen und im Kongresszentrum trainieren. Das Finale soll am 5. April im Lucas Oil Stadium, Heimstätte der Indianapolis Colts aus der Football-Profiliga NFL, steigen.