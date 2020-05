Basketball: Mitteldeutscher BC verlängert mit Poropat

Basketball-Bundesligist Mitteldeutscher BC hat den Vertrag mit Cheftrainer Silvano Poropat verlängert. Dies teilte der Klub am Mittwoch mit. Der 49-Jährige geht somit in seine siebte Saison beim MBC. Im vergangenen Februar war der Kroate zum Verein zurückgekehrt, den er nun schon zum dritten Mal betreut. Die laufende Saison ist für die Mitteldeutschen bereits beendet, sie nehmen nicht am...

