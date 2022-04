Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri bezwang am Mittwoch Syntainics MBC Weißenfels mit 86:78 (49:41) und bleibt in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Telekom Baskets Bonn. München feierte den zwölften Heimsieg der Saison und trifft am Samstag auf den Tabellennachbarn aus Ludwigsburg.

Für die Fraport Skyliners ist der erste Abstieg aus der Bundesliga besiegelt. Der deutsche Meister von 2004 verlor bei den Hamburg Towers mit 58:68 (21:30) und hat damit keine Chance mehr auf einen Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse. Nur eine Siegesserie in den letzten fünf Partien hätte den Frankfurtern eine theoretische Chance auf den Nicht-Abstieg geboten. Hamburg bleibt mit dem Sieg auf Play-off-Kurs.

