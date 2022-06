Der 29-Jährige folgt damit seinem langjährigen Cheftrainer Pedro Calles von den Hamburg Towers nach Oldenburg und erhält einen Zweijahresvertrag. Das teilten die Baskets am Mittwoch mit.

"Für mich war es enorm wichtig, dass Max zu uns stößt", sagte Calles: "Denn ich weiß, was er einer Mannschaft geben kann, nicht nur am Spieltag, sondern tagein, tagaus im Training und abseits des Courts."

Ad

Basketball NBA-Star Jokic in Serbiens Kader bei der Basketball-EM VOR 27 MINUTEN

Calles arbeitet seit 2018 als Cheftrainer in der BBL, in jeder Saison bei Rasta Vechta und in Hamburg stand DiLeo dabei im Team des Spaniers. Der Guard wurde schon mehrfach unter die besten drei Bundesliga-Verteidiger gewählt und spielte sich so auch in den Kreis der deutschen Nationalmannschaft.

Basketball Drei Matchbälle: Alba vor dem dritten Titel in Folge VOR 17 STUNDEN