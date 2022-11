Dies teilte der Verein am Montag mit. Der 26 Jahre alte Point Guard stand zuletzt bei Casademont Zaragoza aus Spanien unter Vertrag. Lomazs hatte bereits in der Saison 2020/21 für BG Göttingen in der Bundesliga gespielt.

