Die russische Zollbehörde nannte in einer Mitteilung keinen Namen, ein ebenfalls veröffentlichtes Video zeigt allerdings, wie Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle das Gepäck einer Frau durchsuchen, die Griner zu sein scheint.

Wann die zweimalige Olympiasiegerin genau festgenommen wurde, ist nicht klar, in der Mitteilung hieß es lediglich "im Februar". Griner sei mit einem Flieger aus New York gekommen. Bei einer Verurteilung wegen des Besitzes von Cannabisöl drohen ihr zwischen fünf und zehn Jahre Haft.

USA Basketball teilte auf Twitter mit, man sei sich der rechtlichen Situation von Griner in Russland bewusst und beobachte diese genau. "Wir sind in engem Kontakt mit Brittney Griner, ihren Anwälten in Russland, ihrer Familie, ihren Klubs, der WNBA und der NBA", sagte Griners Managerin Lindsay Kagawa Colas.

Die 31 Jahre alte Griner hatte Phoenix Mercury 2014 zum dritten WNBA-Titel geführt und war 2021 mit ihrem Team erneut ins Finale eingezogen. Seit 2015 spielt Griner zudem in der WNBA-Pause bei UMMC Jekaterinburg. Bis auf Griner haben alle WNBA-Spielerinnen Russland und die Ukraine nach der russischen Invasion in das Nachbarland verlassen.

Das US-amerikanische Außenministerium hatte bereits am 23. Januar eine Reisewarnung für Russland herausgegeben und auf die "Möglichkeit von Belästigungen von US-Bürgern durch die russischen Sicherheitsbehörden" hingewiesen.

