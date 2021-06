Publiziert 18/06/2021 Am 20:06 GMT | Update 18/06/2021 Am 20:06 GMT

Juni bis 4. Juli) aufnehmen. Das bestätigte Armin Andres, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), am Freitag am Rande des Supercups in Hamburg.

"Dennis Schröder wird ab Montag bei der Mannschaft sein, wenn wir in Heidelberg sind", sagte Andres bei MagentaSport: "Er wird also die letzte Woche vor dem Quali-Turnier bei uns dabei sein und trainieren."

Nach dem Supercup, bei dem die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl am Freitagabend ihr Auftaktspiel gegen Tschechien bestritt und am Samstag und Sonntag (jeweils 20.30 Uhr/MagentaSport) zwei weitere Partien gegen Tunesien und Italien absolviert, steigt in Heidelberg am kommenden Donnerstag die Generalprobe gegen Senegal.

Danach soll Schröder, der mit den Los Angeles Lakers frühzeitig aus den NBA-Play-offs ausgeschieden war, die DBB-Auswahl nach Tokio führen.

