"Dennis spielt", teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) am Donnerstag wenige Stunden vor der Begegnung in Stockholm (18.30 Uhr/MagentaSport) via Twitter mit.

Der neue Teamkapitän Schröder (28) war am Freitag beim Supercup in Hamburg im Halbfinale gegen Tschechien (101:90) kurz vor Spielende umgeknickt. Der Einsatz des Schlüsselspielers ist in der Vorbereitung auf die Heim-EM eine enorme Erleichterung. Im Supercup-Finale gegen Serbien (56:83) hatte Schröder gefehlt.

Am 1. September geht es in Köln im ersten Gruppenspiel bei der EuroBasket gegen Titelkandidat Frankreich. Am Sonntag findet die Generalprobe in München gegen Europameister Slowenien statt.

