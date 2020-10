Im letzten Finalspiel in Bradenton/Florida überragte bei Seattle Finals-MVP Breanna Stewart mit 26 Punkten. Deutschlands beste Spielerin Satou Sabally hatte mit ihren Dallas Wings die Play-offs knapp verpasst. Die 22 Jahre alte Berlinerin hatte es jedoch in ihrer Premierensaison in das "All-Rookie Team" geschafft. Sabally erzielte erst als vierter Neuling der Ligageschichte im Schnitt mindestens 13,8 Punkte, 7,8 Rebounds und 2,5 Assists pro Spiel.