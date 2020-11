Basketball: Ulm übernimmt Tabellenführung

Am zweiten Spieltag gewannen die Ulmer gegen medi Bayreuth 104:76 (51:39) und haben mit zwei Siegen aus zwei Spielen einen perfekten Saisonstart hingelegt. Gleiches gilt für Bayern München, das zwei Tage nach dem Erfolg in der EuroLeague gegen Valencia bei den Skyliners Frankfurt souverän mit 75:52 (34:28) gewann, und Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg, der sich 86:82 (46:34) bei den Telekom Baskets Bonn durchsetzte.

Für Bayreuth war es in Ulm der erste Auftritt in der neuen Spielzeit. Da sich das Team vergangene Woche aufgrund positiver Coronatests in Quarantäne begeben musste, fiel das Spiel gegen die Telekom Baskets Bonn aus. Das Match soll am 19. November (19.00 Uhr) nachgeholt werden.