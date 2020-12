Der Halbfinalist des Finalturniers im Juni bezwang in seinem vierten Saisonspiel am Sonntag Rasta Vechta nervenstark 74:73 (35:32) und setzte sich mit 8:0 Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Nationalspieler Andreas Obst (13 Punkte) war dabei der beste Werfer.