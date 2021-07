Dies teilte Co-Trainer Steve Kerr am Donnerstag mit. Neben dem Duo wird auch Devin Booker von den Phoenix Suns in Tokio erwartet. Das Team aus Arizona war den Bucks in der Finalserie mit 2:4 unterlegen gewesen.

Das entscheidende sechste Finalspiel hatte erst am Dienstagabend (Ortszeit) stattgefunden. Ob das US-Trio dem Goldfavoriten bereits am Sonntag (14.00 Uhr MESZ) zum Auftakt gegen den WM-Dritten Frankreich zu Verfügung steht, ist noch fraglich. "Wir werden sehen, wie sie sich nach der Reise fühlen und ob sie bereit dafür sind", sagte Kerr.

Der Rekord-Olympiasieger um Superstar Kevin Durant trifft in der Gruppenphase außerdem noch auf Tschechien und den Iran.

