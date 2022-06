Der 58-Jährige wurde am Sonntag auf dem 57. Bundestag in Hamburg einstimmig wiedergewählt, auch die Vizepräsidenten Armin Andres (Leistungssport), Werner Lechner (Finanzen/Steuern und Versicherungen/Digitalisierung) und Lothar Bösing (Bildung/Schiedsrichterwesen) bestätigte das Plenum in ihren Ämtern.

Weiss, Schatzmeister des Basketball-Weltverbandes FIBA, hatte 2006 Roland Geggus an der DBB-Spitze beerbt. Der Münsteraner ist der sechste DBB-Präsident in der Geschichte des 1949 gegründeten Verbandes. Neu zum Präsidium gehört Joachim Spägele (Sportorganisation, Spielbetrieb Seniorenbereich, Sportentwicklung), der seinen kommissarischen Amtsvorgänger Lothar Bösing ersetzt.

Ad

Basketball Jerebko verlässt Moskau nach umstrittenem Wechsel VOR 21 STUNDEN

Basketball Slowakischer Nationalspieler Ihring wechselt nach Weißenfels GESTERN AM 09:27