Basketball: Würzburg verpflichtet College-Spieler Tyson Ward

Basketball-Bundesligist s.Oliver Würzburg hat Tyson Ward verpflichtet. Das gaben die Franken am Montag bekannt. Der Small Forward spielte zuletzt für die North Dakota State University in den USA und überzeugte in seiner letzten College-Saison mit 16,9 Punkten pro Partie. Hinzu kamen durchschnittlich 7,2 Rebounds und 2,8 Korbvorlagen.In Würzburg unterschrieb der 23 Jahre alte Linkshänder seinen...

Das gaben die Franken am Montag bekannt. Der Small Forward spielte zuletzt für die North Dakota State University in den USA und überzeugte in seiner letzten College-Saison mit 16,9 Punkten pro Partie. Hinzu kamen durchschnittlich 7,2 Rebounds und 2,8 Korbvorlagen.

In Würzburg unterschrieb der 23 Jahre alte Linkshänder seinen ersten Profivertrag. Nach Tayler Persons (Leiden/Niederlande) und Zach Smith (Riga/Lettland) ist Ward der dritte Zugang des Bundesligisten.

Basketball Kleber nach zweitem Testspiel: "Wir hatten schon richtig gute Phasen" VOR 2 STUNDEN

Basketball Brose Bamberg trennt sich von Sportdirektor De Rycke VOR 3 STUNDEN