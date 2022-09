Neben der mannschaftlichen Geschlossenheit haben es dem 64-Jährigen zwei Spieler besonders angetan: Kapitän Dennis Schröder und Youngster Franz Wagner. "Dennis hat sich enorm entwickelt, und Franz gehört die Zukunft. Der Mannschaft ist in diesem Turnier noch ganz viel zuzutrauen", sagte Bauermann im Interview mit Sportradio Deutschland.

Angeführt von Schröder und Wagner steht das Team von Bundestrainer Gordon Herbert bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Ungarn am Mittwochabend in Köln (20.30 Uhr/MagentaSport) vorzeitig im Achtelfinale in Berlin. Für Bauermann, der 2005 mit Deutschland EM-Zweiter geworden war, gibt es viele Gründe für den Erfolg: "Die Mannschaft ist der Star. Die Chemie stimmt. Sie hat einen hervorragenden Trainer und eine hohe individuelle Qualität."

Ad

Dies treffe vor allem auf Schröder und Wagner zu. Schröder fülle "die Rolle des Point Guard und Mannschaftskapitäns in idealer Weise" aus, sagte Bauermann, "er macht das Spiel für alle anderen deutlich leichter, indem er sie durch kluges Entscheidungsverhalten und brillante Pässe immer wieder in hervorragende Wurfpositionen bringt. Und er verteidigt auf ganz hohem Niveau, was gerne übersehen wird."

Basketball Bauermann nicht mehr Tunesiens Nationaltrainer VOR EINER STUNDE

Ein Sonderlob verteilte Bauermann auch an Franz Wagner: "Der Junge kann offensiv wirklich alles, aber er hängt sich auch hinten richtig rein, was viele offensiv talentierte Jungs nicht tun. Das ist beeindruckend." Man merke ihm auch an, "wie sehr er sich mit seiner Mannschaft, seinem Land und dem Deutschen Basketball Bund identifiziert. Es ist großartig, dass Deutschland einen so tollen Jungen und einen so grandiosen Basketballer hat."

Basketball Abschied vom Basketball: Letzter Vorhang für Sue Bird VOR 2 STUNDEN