Jetzt haben wir nichts zu verlieren, und werden am Donnerstag wieder alles versuchen", sagte Trainer Andrea Trinchieri nach der 67:77-Niederlage in Barcelona mit Blick auf das zweite Spiel an gleicher Stelle (20.00 Uhr/MagentaSport).

Fehlen wird dann der frühere NBA-Profi Hillard, der im Schlussviertel ausschied und dem das Saisonaus droht. "Wir haben eine sehr schlimme, ernste Verletzung von Hilliard, es sieht nach einem Schlüsselbeinbruch aus", sagte Trinchieri: "Jetzt müssen wir diese Lücke füllen in Spiel zwei."

Nach Hillards Verletzung zeigten die Bayern große Moral und kamen von 51:65 noch einmal auf 64:69 heran. "Wir sind drin in der Serie, und Barcelona hat den Turm bewegt, wie beim Schach", sagte Trinchieri: "Sie sind ein großes Team, und jetzt müssen wir Lösungen für Spiel zwei finden." Vladimir Lucic, mit 20 Punkten bester Werfer der Bayern, meinte: "Wir müssen uns jetzt im zweiten Spiel besser zeigen, wieder kämpfen uns häufiger gute Aktionen zeigen."

Für das zweite Duell mit dem klar favorisierten Hauptrunden-Primus Barcelona fordert Trinchieri von seinem Team mehr Aufmerksamkeit: "Wir haben einige Fehler gemacht, die auf diesem Level nicht gehen. Denn mit solchen Fehlern überlebst du hier nicht."

