Der 29 Jahre alte US-Amerikaner wechselt vom japanischen Erstligisten Toyota Alvark an die Isar und kann bereits viel Erfahrung auf europäischem Parkett vorweisen. Für den FC Barcelona, Efes Istanbul, Maccabi Tel Aviv und Panathinaikos Athen absolvierte Thomas 161 Einsätze in der EuroLeague.

Thomas werde dem Team "auf einem Toplevel viel Variabilität und Erfahrung geben", sagte Bayern-Sportdirektor Daniele Baiesi: "Er hat bei großen Klubs gespielt und weiß, was es braucht, erfolgreich zu sein."

Der Spieler selbst sieht die Saison in Japan als "Abenteuer, aber ich hatte danach schnell die EuroLeague wieder im Kopf, sie war für mich ein Muss", sagte Thomas: "München ist eine sehr gute Möglichkeit für mich, denn sie waren zuletzt nur einen Wurf vom Final Four entfernt. Und genau darum wird es wieder gehen: Diese engen Battles in der EuroLeague mit einer starken Organisation. Das mag ich."

