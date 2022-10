"Die Play-offs bleiben ein riesengroßes, sehr hohes Ziel", sagte Geschäftsführer Marko Pesic.

In den Spielzeiten 20/21 und 21/22 waren die Bayern als erster deutscher Teilnehmer an der K.o.-Runde jeweils mit 2:3 im Viertelfinale gescheitert. "Wir haben in den letzten zwei Jahren gute Schritte gemacht, vor allem in der EuroLeague", sagte deshalb Klub-Präsident Herbert Hainer. Natürlich werde man "wieder versuchen, die Play-offs zu erreichen".

Am Donnerstag (20.30 Uhr/MagentaSport) starten die Münchner zu Hause gegen Fenerbahce Istanbul in die neue Saison. Pesic betonte, dass in den kommenden Monaten große Herausforderungen auf den deutschen Vizemeister warten. "Von den 18 EuroLeague-Vereinen wollen wahrscheinlich 16 in die Play-offs, zehn wollen ins Final Four und fünf denken, sie könnten die EuroLeague gewinnen", sagte der 45-Jährige.

Die Bayern wüssten genau, "wie schwierig der Weg in den beiden letzten Jahren war, die Play-offs zu erreichen. Deshalb ist diese Erfahrung für uns immens wichtig. Wir werden ruhig bleiben, egal, wie die Saison verläuft", so Pesic: "Natürlich wollen wir in die Play-offs, aber es wird sehr, sehr schwer."

Als zweiter deutscher Teilnehmer tritt Alba Berlin in der europäischen Königsklasse an. Der Meister ist am Freitag (20.00 Uhr/MagentaSport) gegen Partizan Belgrad gefordert. Die Münchner und Berliner starten nach jeweils zwei Siegen in der Bundesliga in den internationalen Wettbewerb.

