"Die deutsche Meisterschaft ist Prio 1", sagte Nationalspieler Paul Zipser am Freitag nach dem 74:59 (33:31) gegen Roter Stern Belgrad in der europäischen Königsklasse bei MagentaSport.

Mit fünf Siegen aus sieben Spielen sind die Bayern ganz oben dabei, nur der FC Barcelona (6:1) hat eine bessere Bilanz. "Die Mannschaft ist in einer guten Frühform", sagte der frühere National-, Bayern- und Barca-Trainer Svetislav Pesic. Der neue Headcoach Andrea Trinchieri ("Ein großer Sieg") meinte: "Lasst uns so weitermachen."

Am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) starten die Bayern, die in diesem Jahr Alba Berlin den Titel überlassen mussten, gegen Rasta Vechta in die Bundesligasaison. Zipser warnt. "Wir dürfen nicht den gleichen Fehler wieder machen ? wir gewinnen in der EuroLeague und verlieren im Pokal", sagte der frühere NBA-Profi.