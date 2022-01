Gegen den Tabellennachbarn AS Monaco verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri in eigener Halle 78:83 (35:40). Erst am Dienstag hatten die Bayern Tabellenschlusslicht Zalgiris Kaunas mit 74:65 besiegt.

Auch 26 Punkte des überragenden Corey Walden halfen den Bayern nicht, nach dem 40:40 kurz nach der Pause liefen die Gastgeber bis zum Schluss einem Rückstand hinterher. Mit acht Siegen und elf Niederlagen sind für die Bayern ebenso wie für die punktgleichen Monegassen die Play-off-Plätze dennoch weiter in Reichweite.

