Publiziert 06/04/2021 Am 19:13 GMT

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri setzte sich am Dienstagabend gegen medi Bayreuth sicher mit 83:62 (44:29) durch und festigten mit 44:12 Punkten Tabellenplatz drei hinter Spitzenreiter Ludwigsburg (50:4) und Alba Berlin (44:8).

Am vergangenen Samstag hatten die Bayern zwei Tage nach ihrem historischen Play-off-Einzug in der EuroLeague in Giessen überraschend verloren und damit im Kampf um Platz zwei wichtige Punkte gelassen. Auch gegen Bayreuth verlief die Partie zunächst zäh. Erst Mitte des zweiten Viertels setzte sich der Favorit mit einem 18:3-Lauf vom 26:26 zur hohen Halbzeitführung ab.

Basketball Basketball: Vechta holt US-Amerikaner Kennedy VOR 2 STUNDEN

Beste Werfer bei den Bayern waren Nationalspieler Paul Zipser (19 Punkte) und Jalen Reynolds (18). Dererk Pardon (18) erzielte die meisten Punkte für die Gäste.

Basketball Basketball: Sportdirektor Koch verlässt Giessen 46ers VOR 8 STUNDEN