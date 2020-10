In ihrem dritten und letzten Vorrundenspiel der Gruppe D in Weißenfels verhinderte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri gegen die Merlins Crailsheim durch ihren zweiten Sieg mit 80:63 (44:28) das vorzeitige Aus. Allerdings können die Bayern die Tabellenspitze und damit auch den Endrunden-Platz noch an medi Bayreuth oder Vorrunden-Gastgeber MBC verlieren.