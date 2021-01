Derweil gelang den Telekom Baskets Bonn auch im zweiten Spiel unter dem neuen Chefcoach Will Voigt kein Sieg. Bei den Fraport Skyliners Frankfurt mussten sich die Gäste am Sonntag mit 79:84 (36:44) geschlagen geben. Bonn ist mit 6:20 Punkten Tabellen-16., dahinter liegen nur Vechta (6:24) und die JobStairs Giessen 46ers (4:26).

Am Samstag hatten die MHP Riesen Ludwigsburg mit ihrem zwölften Sieg in Serie die Tabellenführung zementiert. Gegen Gießen setzte sich der Vizemeister am 15. Spieltag 99:85 (50:44) durch und schraubte seine Ausbeute auf 28:2 Punkte. Topscorer der Ludwigsburger war Jaleen Smith mit 20 Punkten.