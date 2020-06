BBL: Bamberg feiert ersten Sieg und wahrt Chance auf K.o.-Runde

Der frühere Serienmeister Brose Bamberg hat beim Finalturnier der Basketball Bundesliga (BBL) im Audi Dome von München seine Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde gewahrt. In der Gruppe B setzten sich die Franken gegen die Fraport Sykliners 99:83 (58:36) durch und feierten im dritten Spiel den ersten Sieg.Damit hat Bamberg das Erreichen des Viertelfinals am Montag gegen Rasta Vechta (16.30...

Damit hat Bamberg das Erreichen des Viertelfinals am Montag gegen Rasta Vechta (16.30 Uhr/MagentaSport) in der eigenen Hand. Frankfurt hingegen ist am Montag zum Zuschauen verdammt. Mit drei Niederlagen aus vier Spielen benötigen die Hessen Schützenhilfe, um die Finalrunde zu erreichen.

"Defensiv waren wir in der zweiten Hälfte nicht ganz so gut, 83 Punkte sind zu viel. Aber wir wollten ein anderes Gesicht zeigen und den wichtigen Sieg holen", sagte Bambergs Christian Sengfelder bei MagentaSport auch mit Blick auf die klare 74:103-Niederlage gegen die MHP Riesen Ludwigsburg am Donnerstag.

Gegenüber diesem Spiel zeigte sich das Team von Roel Moors stark verbessert, Frankfurt lief von Beginn an einem Rückstand hinterher. Vor allem die mannschaftliche Ausgeglichenheit wurde zum Bamberger Trumpf, gleich sieben Spieler punkteten zweistellig. Im zweiten Spiel der Gruppe trifft Vechta am Abend (20.30 Uhr/MagentaSport) auf Alba Berlin.

