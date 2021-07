Der 28-jährige US-Amerikaner kam in der vergangenen Saison in Frankreich bei Orleans Loiret Basket und dem polnischen Klub Legia Warschau zum Einsatz und unterschrieb einen Einjahresvertrag bei den Oberfranken. Dies teilte Bamberg am Montag mit.

Außerdem ist Mate Jakab, zuletzt beim ungarischen Erstligisten Szolnoki Olaj KK unter Vertrag, künftig Teil des Trainerteams um Johan Roijakkers. Der 30-jährige Ungar werde sich als Assistenzcoach vor allem um die Vorbereitung auf die internationalen Spiele kümmern.

