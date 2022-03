Die Mannschaft von Trainer Tuomas Iisalo setzte sich am Freitagabend ungefährdet mit 86:65 (40:34) gegen medi Bayreuth durch und schob sich mit nun 38:14 Zählern in der Tabelle an Bayern München vorbei. Die Münchner (36:12), die momentan aufgrund mehrerer Coronafälle nicht spielfähig sind, haben jedoch zwei Begegnungen weniger absolviert als Bonn.

Beim vierten Sieg in Serie war der Litauer Saulius Kulvietis mit 22 Punkten bester Werfer der Baskets. Bayreuth muss als Zehnter weiter um die Play-off-Teilnahme bangen.

