Wegen positiver Tests und zwei aufeinanderfolgenden Quarantäne-Anordnungen hatten die Chemnitzer in der Vorbereitung einige Testspiele nicht absolvieren können. Auch mehrere BBL-Begegnungen mussten zum Saisonauftakt verlegt werden.

Am Donnerstagmittag hatten die Baskets die außergerichtliche Einigung mit Nationalspieler Joshiko Saibou bekannt gegeben. Die Bonner hatten sich Anfang August nach Saibous Teilnahme an einer Großdemonstration gegen die Anti-Coronamaßnahmen in Berlin von dem Spieler getrennt. Anschließend war es bei Gerichtsterminen zunächst nicht zu einer Einigung gekommen.