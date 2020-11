Für den Center ist es bereits die achte Station in der Liga.

Radosavljevic ist bislang 233-mal in der BBL aufgelaufen. In der vergangenen Saison war der 27-Jährige bei den Hamburg Towers, zuletzt stand Radosavljevic für kurze Zeit beim Syntainics MBC aus Weißenfels unter Vertrag. Mit Bayern München hatte er 2011 den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.