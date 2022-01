Nachuntersuchungen am Donnerstag ergaben insgesamt elf Infektionen im Team sowie im Trainer- und Betreuerstab, das gab der Klub am Nachmittag bekannt. Für das am Sonntag geplante Spiel bei den Löwen Braunschweig beantragten die Berliner eine Verlegung, der die BBL bereits zugestimmt hat.

Alle Infizierten hätten "zum jetzigen Zeitpunkt durchweg keine oder nur milde Krankheitssymptome", hieß es in der Mitteilung. Alba ist nicht der erste BBL-Klub mit großen Corona-Sorgen.

Ad

NBA "41 Forever": Emotionale Würdigung für Nowitzki in Dallas VOR 7 STUNDEN

Beim Ligakonkurrenten s.Oliver Würzburg befinden sich 20 Teammitglieder in Quarantäne, wovon 13 Personen positiv getestet wurden. Das ebenfalls ursprünglich für Sonntag angesetzte Spiel zwischen den Fraport Skyliners und den EWE Baskets Oldenburg wurde verschoben. Bei den Gästen befinden sich einige Spieler in Corona-Quarantäne.

Basketball NBA: Ungeimpfter Irving gibt Saisondebüt - Schröder kassiert Niederlage VOR 9 STUNDEN