BBL-Endturnier: Ludwigsburg im ersten Finalspiel ohne Topscorer Knight

Ohne ihren Topscorer und Antreiber Marco Knight müssen die MHP Riesen Ludwigsburg das erste Finalspiel beim Endturnier der Basketball Bundesliga (BBL) gegen Alba Berlin bestreiten. Ob der bislang herausragende Spieler des Finalturniers am Sonntag im zweiten Finalspiel (15.00 Uhr/MagentaSport und Sport 1) eingesetzt werden kann, scheint mehr als fraglich.Der 30 Jahre alte Amerikaner hatte sich...

Der 30 Jahre alte Amerikaner hatte sich bereits im zweiten Vorrundenspiel gegen Frankfurt am rechten Sprunggelenk verletzt, hielt aber zunächst in den weiteren Partien durch. Nach dem zweiten Halbfinalspiel gegen ratiopharm Ulm, in dem er die Riesen fast im Alleingang in ihr erstes Finale geführt hatte, konnte Knight dann kaum noch laufen.

