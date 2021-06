Publiziert 10/06/2021 Am 10:44 GMT

Sowohl für Spiel drei am Samstag als auch für ein mögliches Spiel vier am Sonntag (beide 15.00 Uhr/MagentaSport) wurde eine entsprechende Zuschauerzahl zugelassen.

Ursprünglich hatte der FC Bayern mit 1000 Besuchern geplant, jetzt erlaubten die Behörden "auf Grundlage des ausgearbeiteten Hygiene- und Sicherheitskonzepts" 300 Personen mehr. Der Audi Dome (6500 Plätze) wird damit zu 20 Prozent ausgelastet.

Basketball NBA: Nächste Pleite für Nuggets und MVP Jokic - Gobert bester Defensivspieler VOR 6 STUNDEN

In Berlin waren beim Auftakt am Mittwoch 1450 Fans dabei, Alba gewann 89:86 und führt in der Best-of-five-Serie 1:0. Donnerstagabend (20.30 Uhr/MagentaSport) dürfen 2000 Zuschauer kommen.

EasyCredit BBL Alba schlägt Bayern in Finalspiel eins - Sorgen um Zipser VOR 14 STUNDEN