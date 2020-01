BBL: Ludwigsburg stolpert in Gießen

Im letzten Hinrundenspiel unterlag der Tabellenzweite überraschend bei Außenseiter Giessen 46ers 88:98 (38:42).

Ludwigsburg, das dem FC Bayern am vergangenen Sonntag die erste Saisonniederlage in der Liga zugefügt hatte, steht nun bei 24:8 Punkten und verpasste es, die Münchner (28:2) unter Druck zu setzen. Der Titelverteidiger kann sich am Sonntag (18.00 Uhr/MagentaSport) mit einem Sieg gegen die Telekom Baskets Bonn wieder weiter absetzen.

Mann des Tages war am Samstagabend der Gießener Matthew Tiby mit 23 Punkten, fünf Rebounds und sechs Assists.