Das teilte das Tabellenschlusslicht am Mittwoch mit. Oldenburg hat in zehn Spielen nur zwei Siege geholt.

Farrell war zuletzt in der Türkei aktiv. Davor spielte der US-Amerikaner unter anderem in der US-College-Liga für Notre Dame. "In Matt sehen wir diesen etwas galligeren Spielertypen, der uns im Kader noch fehlt", sagte Geschäftsführer Hermann Schüller.

