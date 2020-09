Wegen der Coronakrise werden in diesem Jahr vier regionale Qualifikationsturniere (17./18. und 24./25. Oktober) ausgetragen. Im Norden richten Bonn und Rasta Vechta die Turniere aus, im Süden ratiopharm Ulm und der Mitteldeutsche BC aus Weißenfels. Die vier Turniersieger spielen in einem Top Four (1./2. November) den Pokalsieger aus. Alle Spiele werden live bei MagentaSport gezeigt.

Da die Arena in Ulm am ersten Spieltag (17./18. Oktober) nicht verfügbar ist, findet diese Runde ebenfalls in der Stadthalle Weißenfels statt. Auch die Halbfinals wurden bereits ausgelost. Der Gewinner der Gruppe C spielt gegen den Gewinner der Gruppe D. Das zweite Halbfinale bestreiten die Sieger der Gruppen A und B. - Die Gruppen im Überblick: