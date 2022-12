Im Viertelfinale holte die Mannschaft des neuen Trainers Josh King einen nie gefährdeten 95:69 (54:35)-Sieg bei den Hakro Merlins Crailsheim. Topwerfer der Gäste waren Jhonathan Dunn und Isaiah Whitehead (je 18 Punkte).

Die übrigen drei Halbfinalisten werden am Sonntag ermittelt. Titelverteidiger Alba Berlin spielt bei der BG Göttingen (20.30 Uhr), Vizemeister Bayern München empfängt medi Bayreuth (18.00) und die EWE Baskets Oldenburg treffen auf die MLP Academics Heidelberg (15.00/alle MagentaSport). Das Top Four findet am 18./19. Februar 2023 statt.

Ad

Basketball Mavericks gewinnen im Madison Square Garden VOR 2 STUNDEN

Basketball Jung-Papa Schröder fehlt bei Lakers-Sieg VOR 14 STUNDEN