Der 45-malige Nationalspieler, der mit 585 Partien so viele Spiele wie kein anderer in der BBL bestritt, wechselt auf Leihbasis bis Saisonende von Bayern München nach Unterfranken.

Zwischen 2011 und 2013 trug King das Würzburger Trikot, ehe er zu Alba Berlin wechselte und dort zweimal den BBL-Pokal gewann. In den vergangenen vier Spielzeiten kamen in München ein weiterer Pokalsieg (2018) sowie zwei deutsche Meisterschaften (2018 und 2019) hinzu.

Der 2,01 m große Flügelspieler soll bereits am Samstag (20.30 Uhr) bei den Niners Chemnitz für die Würzburger von Headcoach Denis Wucherer auflaufen. "Ich habe nur positive Erinnerungen an meine zwei Jahre in Würzburg und freue mich riesig darüber, dass Denis und der Klub mir die Chance gegeben haben, zurückzukommen", sagte King.