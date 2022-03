Der Center hat im Vorfeld des Spiels bei medi Bayreuth am Mittwoch (74:71) einen Bruch des Schienbeinkopfes erlitten.

"Der Zeitpunkt für eine Verletzung ist immer ungünstig. Aber es tut mir weh, dass ich der Mannschaft in dieser Phase der Saison nicht helfen kann", sagte Breunig. Da Norris Agbakoko nach einer Operation an der Ferse ebenfalls fehlt, steht Oldenburg in Tai Odiase nur ein nomineller Center zur Verfügung. Die EWE Baskets sind Tabellen-15.

Ad

Basketball Basketballhalle für Paris 2024 wird getauscht VOR 4 MINUTEN

Basketball Irving vor Heimdebüt: Impfpflicht soll in New York fallen VOR 7 STUNDEN