Die Mannschaft von Cheftrainer John Patrick gewann am Ostermontag bei der BG Göttingen 90:81 (50:40). Mit 50:4 Punkten bleibt Ludwigsburg nach 27 Spielen Tabellenführer, München musste nach einem Patzer etwas abreißen lassen, Alba hingegen hält Anschluss.

Die Berliner hatten am Ostersonntag bereits mit einem Sieg vorgelegt und bleiben den Ludwigsburgern mit 44:8 Punkten in der Tabelle auf den Fersen. Der deutsche Meister gewann dank einer starken zweiten Halbzeit 80:75 bei den Telekom Baskets Bonn. Alba nutzte den Patzer von Bayern München, um mit dem Erfolg den zweiten Tabellenplatz zu festigen.

Die Münchner hatten am Samstag nur zwei Tage nach ihrem historischen Play-off-Einzug in der EuroLeague überraschend 94:95 beim bis dahin Tabellenletzten Giessen 46ers verloren. Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri, der aus privaten Gründen in Gießen fehlte, hat als Dritter 42:12 Punkte auf dem Konto, dicht gefolgt von den EWE Baskets Oldenburg (40:12).

Ludwigsburg geriet in Göttingen nach dem ersten Viertel in Rückstand, drehte das Spiel jedoch zur Halbzeit. Mit nur 16 Punkten im dritten Viertel wurde es noch einmal eng, den Sieg ließ sich der Spitzenreiter jedoch nicht mehr nehmen. Bester Werfer bei Ludwigsburg war Tremmell Darden mit 21 Punkten. Mit der gleichen Ausbeute war Rihards Lomazs Topscorer für Göttingen.

