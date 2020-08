BBL: Taylor verlässt Brose Bamberg

Basketball-Bundesligist Brose Bamberg und Routinier Bryce Taylor gehen getrennte Wege. Das gab der frühere Serienmeister am Dienstag bekannt. Taylor war 2017 von Bayern München zu den Franken gewechselt, hatte in den vergangenen drei Jahren allerdings mit zahlreichen Verletzungen zu kämpfen. Laut Medienberichten sollen die Hamburg Towers an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert sein...

